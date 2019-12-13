Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada - Son Dakika

Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada

31 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece geç saatlerde bir kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız kurulan özel ekip tarafından saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı.

Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece geç saatlerde bir kuyumcuya giren maskeli kapüşonlu hırsız kurulan özel ekip tarafından saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Erdemli ilçe merkezinde Türbe Caddesi üzerinde bir kuyumcuya hırsız girdi. İş yerine bir kişinin girip kaçtığını öğrenen kuyumcu durumu polise haber verdi. İş yerinden hırsızlık olayına karışan zanlının yakalanması için Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kuruldu. Ekipler yaptıkları incelemede, maskeli kapüşonlu ve eldivenli bir şahsın, camını kırdığı kuyumcudan 35 adet imitasyon altın rengi zincir, bin 500 TL para ve tamir için bırakılan 11 adet saati alıp kaçtığını belirledi.


Kıyafetleriyle birlikte yakalandı


Ekipler yapılan çalışma neticesinde zanlının sabıkalı 23 yaşındaki A.K. olduğunu tespit etti. Zanlı A.K. kuyumcu soygunu esnasında giydiği kıyafetlerle birlikte evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Her hareketi kamerada


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlı dükkanın zemin kısmındaki bir parça camı kırarak, küçük bir sehpanın içinden geçip içeri sızıyor. Daha sonra da aynı çekmece ve dolapları defalarca karıştırıyor. Zanlı görüşünü engelleyen kapüşon ve maskesini zaman zaman eliyle düzeltiyor. Bulduğu değerli eşyaları alıyor. Zanlının sokaktan geçenlere görünmemek için yaptığı ilginç hareketleri de kamera tarafından kaydediliyor. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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