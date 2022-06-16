Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez İlhanlı Mahallesi 99. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile teyzesinin oğlu Battal Kılınç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., pompalı tüfek ile Battal Kılınç'a ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.B. de kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.'nin Kemerhisar Beldesi'ne gittiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzen cinayetinin zanlısı yakalandı - Son Dakika

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