Kuzey Denizi'ndeki Konteyner Gemisi Tıkanıklığı Kötüleşiyor - Son Dakika
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Kuzey Denizi'ndeki Konteyner Gemisi Tıkanıklığı Kötüleşiyor

07.07.2022 18:30
Kuzey Denizi'ndeki Konteyner Gemisi Tıkanıklığı Kötüleşiyor

BERLİN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Alman Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) Çarşamba günü, Avrupa'daki konteyner gemisi tıkanıklığının, küresel kargo kapasitesinin yüzde ikiden fazlasının Kuzey Denizi'nde durmuş halde olması ve yükleme ya da boşaltma yapılamaması nedeniyle kötüleştiğini açıkladı.

BERLİN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Alman Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW Kiel) Çarşamba günü, Avrupa'daki konteyner gemisi tıkanıklığının, küresel kargo kapasitesinin yüzde ikiden fazlasının Kuzey Denizi'nde durmuş halde olması ve yükleme ya da boşaltma yapılamaması nedeniyle kötüleştiğini açıkladı. IfW Kiel Başkanı Vincent Stamer, "Konteyner taşımacılığındaki sıkışıklığın sona ermesi şu anda ufukta görünmüyor" dedi.

Stamer, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) için bu gelişmenin "öncelikle, örneğin ticari elektronik, mobilya ya da tekstil ürünlerinin teslim edildiği Asya ile olmak üzere, denizaşırı ticareti etkiliyor" dedi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) son rakamlarına göre, bu gelişmelere rağmen Avrupa'nın en büyük ekonomisi ithalatın Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttığını görürken, ihracat yüzde 0,5 oranında hafif düşüş yaşadı. Almanya Toptancılık, Dış Ticaret ve Hizmetler Federal Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura bu hafta başlarında, "Alman dış ticareti krizde eski durumunu korumaya devam ediyor, ancak görünüm kasvetli" dedi. IfW Kiel ticaret göstergesine göre, Avrupa Birliği'ndeki ihracat ve ithalatın Haziran ayında nispeten sabit kalacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Kuzey Denizi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Denizi'ndeki Konteyner Gemisi Tıkanıklığı Kötüleşiyor - Son Dakika

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