Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
4 saat önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Marmara
'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
ve Geyikli- Bozcaada
hatlarındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Buna göre, Kabatepe ve Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:08 Kaynak: AA
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