Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

4 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Buna göre, Kabatepe ve Gökçeada arasında yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Geyikli, Bozcaada, Kuzey Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]