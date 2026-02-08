METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın salı günü, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı - Son Dakika
