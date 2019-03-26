Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Askerler Teröristlerin Saldırı Girişimini Anlattı

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Askerler Teröristlerin Saldırı Girişimini Anlattı

5 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Askerler Teröristlerin Saldırı Girişimini Anlattı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

TSK'dan yapılan paylaşımda, Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde teröristlerin 4 farklı noktadan yaptıkları sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in kahramanlıkları arkadaşları tarafından anlatıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

TSK, Hakurk, Irak, Güncel
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