Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

11.06.2022 18:50

Adıyaman'a şehit ateşi düştü Kuzey Irak'ta sözleşmeli er şehit düştü Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailesine acı haber verildi.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta sözleşmeli er şehit düştü

ADIYAMAN - Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailesine acı haber verildi.

Gölbaşı Kaymakamlığına vekaleten bakan Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindekiler şehidin ailesine acı haberi verdi. Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe - Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in baba ocağına ateş düştü.

Şehidin baba ocağına acı haber verildikten sonra evin bulunduğu sokak Türk Bayrakları ile donatıldı. Acı haberi duyan yakınları baba ocağına akın etti.

Nemide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Şehit Fuat Özer, akrabası Emrullah Kara, "Yeğenimiz şehit oldu bombanın patlaması sonucu, haber aldık. Üç yıldan beri görev yapıyordu. Şuan görev yerinde şehit düşmüştür. Allah devletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun" dedi.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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