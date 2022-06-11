Nemide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Şehit Fuat Özer, akrabası Emrullah Kara, "Yeğenimiz şehit oldu bombanın patlaması sonucu, haber aldık. Üç yıldan beri görev yapıyordu. Şuan görev yerinde şehit düşmüştür. Allah devletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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