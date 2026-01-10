Kuzey Kore, Güney Kore'yi İHA İle Suçladı - Son Dakika
Kuzey Kore, Güney Kore'yi İHA İle Suçladı

10.01.2026 13:23
Kuzey Kore, Güney Kore'yi İHA ile hava sahasını ihlal etmekle suçlarken, yanıt gecikmedi.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ordu sözcüsü, Güney Kore ile ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Kuzey Kore ordusunun 4 Ocak'ta Güney Kore'nin İncheon bölgesi üzerindeki hava sahasından kuzeye doğru ilerleyen bir hava aracını tespit ederek takip ettiğini aktardı.

Ordunun elektronik harp ekipmanlarıyla İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ifade eden sözcü, aracın, Kaesong kenti yakınlarında düştüğünü belirtti.

Sözcü, düşen İHA'nın keşif ve gözetleme amaçlı cihazlarla donatıldığını savunurken, enkazın uçuş planı, uçuş geçmişi ve kaydedilen görüntülerin incelenmesi için ilgili birimlerce götürüldüğünü kaydetti.

Kuzey Kore'nin "duruşunun açık olduğunu" vurgulayan sözcü, "Güney Kore, doğası asla değişmeyecek ve bize karşı en düşmanca tavır sergileyen, saldırdığı takdirde kesinlikle çökerteceğimiz bir düşmandır." açıklamasını yaptı.

Güney Kore'den yanıt

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söyledi.

Savunma Bakanı Ahn, Kuzey Kore'nin iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" belirterek, "Sıkıyönetim kabusunun hala dün gibi hissettirdiği bir dönemde bu nasıl mümkün olabilir?" dedi.

İHA Operasyon Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kara Operasyonları Komutanlığı ve Deniz Piyadeleri Karargahının Kuzey Kore'nin iddia ettiği tarihlerde uçuş operasyonları gerçekleştirmediğini söyleyen Ahn, konunun Güney ve Kuzey Kore tarafından ortaklaşa soruşturulabileceğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

