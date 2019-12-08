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Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında 'çok önemli' tatbikat yaptı

6 saat önce

Kuzey Kore, batı kıyısındaki bir deneme sahasında "çok önemli" bir tatbikat yaptığını duyurdu. Pyongyang yönetimi, bu tatbikattan önce yaptığı bir açıklamada ABD ile müzakerelerde ülkenin nükleer silahlardan arındırılma seçeneğinin artık masada olmadığını belirtti.

Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında 'çok önemli' tatbikat yaptı, System.String[]

Kuzey Kore, batı kıyısındaki bir deneme sahasında "çok önemli" bir tatbikat yaptığını duyurdu. Pyongyang yönetimi, bu tatbikattan önce yaptığı bir açıklamada ABD ile müzakerelerde ülkenin nükleer silahlardan arındırılma seçeneğinin artık masada olmadığını belirtti.


Ülkenin resmi haber kaynağı Kore Merkez Haber Ajansı'ndan (KCNA) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin ABD'ye kapatma sözü verdiği tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nda "çok önemli bir tatbikat"ın yapıldığı bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:59 
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