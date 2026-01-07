Kuzey Kutup İçin Ortak Güvenlik Vurgusu

OSLO, 7 Ocak (Xinhua) -- Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç dışişleri bakanları, Kuzey Kutup bölgesinde güvenlik, istikrar ve işbirliğini hep birlikte korumaya yönelik kararlılıklarını vurgulayan ortak bildiri yayımladı.

Salı günü yayımlanan ortak bildiride Kuzey Kutup bölgesinin güvenliğinin, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslauluslararasrarası hukuka, özellikle de sınırların dokunulmazlığına saygıya dayandığı belirtildi. Grönland da dahil olmak üzere Danimarka'nın, NATO'nun kurucu üyelerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, ABD ile uzun süreli savunma anlaşması bulunan bu ülkenin daha fazla güvenlik işbirliğine olanak sağladığına dikkat çekildi.

Danimarka ve Grönland ile ilgili kararların yalnızca Danimarka ve Grönland tarafından alınabileceği bir kez daha vurgulandı.