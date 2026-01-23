Kuzey Makedonya\'da İki Camii İçin Restorasyon Protokolü İmzalandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre; Üsküp'teki Hacı Balaban Camisi ile Kalkandelen'deki Alaca Camisi restore edilecek.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai, Genel Sekreter İrsal Yakupi, Vakıflar Dairesi Müdürü Fehmi Ebibi, Türkiye Koordinatörü Nizam Reşit, Diyaspora Koordinatörü Mafiz Rüstemi, Kalkandelen Müftüsü Selver Cemaili, İştip Müftüsü Nasir Recepi ve Manastır Müftüsü Hamit Rasimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, Dış İlişkiler Daire Başkanı Kadir Kantekin ve uzmanlar katıldı. Ziyarette Kuzey Makedonya sınırları içerisinde bulunan Osmanlı dönemi vakıf eserlerinden Üsküp Hacı Balaban Camisi ile Kalkandelen Alaca Camisi'nin restorasyonlarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

'ECDAT YADİGARI ESERLERİN RESTORASYONUNA ÖNEM VERİYORUZ'

İmzalanan protokolün ardından açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan vakıf eserlerini yaşattıkları gibi Osmanlı coğrafyasında yer alan ecdat yadigarı eserlerin restorasyonuna da büyük önem verdiklerini belirtti. Aksu, "Osmanlı geleneği olan her bir vakfiyeyi yaşatmaya özen gösteriyoruz. Bu mirası unutturmamak bizlerin boynunun borcudur. Bu anlamda, gönül coğrafyamızda yer alan ülkelerdeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe aynı orijinalliğiyle taşınması için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un sonsuz desteğiyle Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız üç eserin yanı sıra bugün de iki vakıf eserini restore etmek üzere protokolümüzü imzaladık. Hayırla sonuçlanmasını diliyorum" dedi.