Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şarampole uçtu - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şarampole uçtu

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi. Reşadiye Kavşağında meydana gelen kazada boş sandık yüklü bir tır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kendi imkanlarıyla sürücü kabininden çıkan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Reşadiye Kavşağında meydana geldi. 34 DF 6528 plakalı Uğur Bayır yönetiminde ki tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak şarampole uçan tır ters dönerken kazaya şahit olan yoldaki diğer sürücüler araçlarından inerek sürücüye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücüyü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yukarıya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza noktasında yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Bayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ve jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.