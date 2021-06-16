Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBM 809 plakalı otomobil, maddi hasarlı bir kazanın yaşandığı Mecidiye yol ayırımında kaza mahallinde dubaları yerleştiren E. D. isimli işçiye çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten şirkette görev yapan E.D. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.