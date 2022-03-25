KYB, Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak - Son Dakika
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KYB, Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

25.03.2022 23:37
KYB, Bağdat'ta cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna katılmayacak

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yarın Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturumunu boykot etme kararı aldığını duyurdu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yarın Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturumunu boykot etme kararı aldığını duyurdu.

KYB'den yapılan yazılı açıklamada, parti milletvekillerinin yarınki oturuma katılmama kararı aldıkları belirtildi.

Söz konusu partinin Bağdat'ta 18 milletvekili bulunuyor. KYB, cumhurbaşkanlığı için mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i göstermişti.

Mecliste 6 bağımsız milletvekili de yarınki oturumu boykot edecek. 13 vekili bulunan Azim (Sünni) Koalisyonu, Hristiyanları temsil eden Babiliyun Grubu (5), Gelecek Irak Koalisyonu milletvekilleri de (Şii) oturuma katılmama kararı aldı.

Irak Meclisi'nde yarın cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenecek. Yeni cumhurbaşkanının seçimi için 329 sandalyeli meclisin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

İran'a yakın Şii çatı koalisyonu Koordinasyon Çerçevesi (84) ise Reber Ahmet'i desteklemiyor. İmtidad Koalisyonu (9) ve Yeni Nesil Hareketi'nin de (9) cumhurbaşkanı adayı bulunuyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın liderliğindeki Sadr Grubu (75), Sünnilerin meclis grubu Egemenlik Koalisyonu (62) ve 31 vekili bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mecliste "Vatanı Kurtarma İttifakı" kurarak KDP'li Reber Ahmet'i cumhurbaşkanı adayı göstermişti.

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Kürdistan Yurtseverler Birliği, cumhurbaşkanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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