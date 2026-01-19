KYK Yesevi Yurdu Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
KYK Yesevi Yurdu Değerlendirme Toplantısı

KYK Yesevi Yurdu Değerlendirme Toplantısı
19.01.2026 13:39
Kütahya'da KYK Yesevi Yurdu personeli ile hizmet kalitesinin artırılması hakkında toplantı yapıldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığında, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurdu personelinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; yurt hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi, öğrencilerin memnuniyetinin artırılması ve mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Personelin sahadaki tecrübelerinin dinlendiği buluşmada, çözüm odaklı değerlendirmeler yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortak akıl ve ekip ruhunun ön planda tutulduğu toplantıda, gençlere daha güçlü ve nitelikli hizmet sunulması hedefi vurgulandı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

14:11
