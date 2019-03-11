Son Dakika Haberleri: Kyodo News: Renault-Nissan'ın Amsterdam'daki Ortak Girişimi Kapanabilir

Kyodo News: Renault-Nissan'ın Amsterdam'daki Ortak Girişimi Kapanabilir

41 dakika önce

– Japonya merkezli Nissan Motor Corp ve Fransız Renault Sa, Amsterdam'da stratejik yönetim hizmeti veren iş ortaklıklarına son verebilir.

Kyodo News: Renault-Nissan'ın Amsterdam'daki Ortak Girişimi Kapanabilir, System.String[]
Japonya merkezli Nissan Motor Corp ve Fransız Renault Sa, Amsterdam'da stratejik yönetim hizmeti veren iş ortaklıklarına son verebilir.

Kyodo News haberine göre şirketler, aldıkları kritik stratejik kararlar doğrultusunda Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un yönetiminde olduğu ortaklığın, son yıllarda işlevini kaybetmeye başladığı sonucuna vardı. Kyodo News'un "bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre" şirketlerin, birlikte olası bir finansal suiistimal durumunu araştırmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Söz konusu haberde ayrıca, Ghosn'un tutuklanmasının ardından yeni yönetim yapısı oluşturma çalışmaları kapsamında, Salı günü şirketlerin düzenleyeceği ortak basın toplantısında ortaklığın sona erdiğinin duyurulabileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

Kyodo, Amsterdam, Nissan, Renault, Ekonomi
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