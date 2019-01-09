Lacie'nin 5tb Usb Disk Sürücüsü Bir Moda Yaratmak İstiyor

Seagate
'in Alt Markası Depolama Çözümlerinde Şıklık Yaratmaya Çalışıyor
LaCie'nin 5TB USB Sürücüsü Depolama Alanında Moda
Yaratmak İstiyor. Aynı şekilde şık tasarımlı SSD Disk Çözümü de var.
LaCie Seagate'in bir alt markası ve hala harici diskler dünyasına bir stil eklemeye kararlı ürünler sunmaya çalışıyor. Neyse ki gelişmiş işlevsellikler de eklenmiş durumda. 2019 Mobil Sürücü Dünyasına, Özellikle MacBook Pro'ların yanında görünmeyecek şekilde onunla aynı tasarıma sahip, "elmas kesimli" metal bir tasarıma sahip yeni ürünler eklendi. Elbette bu ürünleri Windows PC'lerde de kullanmak mümkün. Eklenen ürünün bana göre asıl cazibesi, sahip olduğu ham kapasitedir. 5TB ve 2TB'lık SSD sözümlerinden birini seçmeniz mümkün.
Performans tarafında ise, Bir Mobil SSD Diskten bekleyeceğiniz 2TB Disk alanına ilave, okuma hızı 540MB/s gibi hızlı okuma performansı sunuyor. Düşme direnci ise 9.8 feet yani yaklaşık 3 metreden düşse bile sıkıntı yaratmayacak şekilde tasarlanmış. Gel gelelim fiyatı konusunda resmi bir açıklama henüz yok. Ancak ucuz olmasını beklemek zor tabi.
Günlük Kullanım için Bir Çözüm Yok mu?
Seagate meraklılarına ve günlük kullanıcılarına daha fazla hizmet sunuyor. FireCuda 510 modeli ile oyun odaklı kullanıcılarına NVMe 2TB SSD Çözümü sunuyor. Hem ekstra alana ihtiyaç duyuyor hemde şık tasarım arıyorsanız, USB-C Backup Plus Ultra Touch ve USB 3.0 tabanlı Backup Slim ve Backup Plus Portable çözümleri de var.
FireCuda için Mart ayını beklemek lazım. henüz fiyatlandırmalar belli değil. Backup Serisi için fazla uzun bekleyeceğimizi sanmıyorum. Ultra Touch Ocak ayında 1TB için 70Dolar, 2TB için 90 dolar fiyatla geliyor. Slim ve Portable Serisi ise Şubat Ayında geliyor. Slim 1TB 60 dolar, 2TB 80 dolar iken; Portable'da 4TB için 110 dolar, 5TB içinse 130 Dolar söz konusu.
LaCie, Seagate