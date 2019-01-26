Son Dakika Haberleri: Ladik Akdağ Kayak Merkezi İlgi Görüyor

Ladik Akdağ Kayak Merkezi İlgi Görüyor

16 dakika önce

Ladik Akdağ Kayak Merkezi Müdürü İsmail Kubilay, kayak merkezinin bölgenin kış turizminin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi İlgi Görüyor, System.String[]
Ladik Akdağ Kayak Merkezi Müdürü İsmail Kubilay, kayak merkezinin bölgenin kış turizminin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde adını duyuran kayak merkezleriyle yarışır duruma geldiklerini söyledi.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan kayak merkezine hafta içi de ilgi gösterildiğini dile getiren Kubilay, "Merkezimiz, kış sporunu seven yerli ve yabancıların uğrak yeri olmaya başlıyor. Kayak merkezimizde ziyaretçilerimizin aradığı imkanları bulmak mümkün. Burası iş yorgunluğunun, stresin atıldığı, eğlence ve dinlenme yeri. Merkezimiz, bölgenin kış turizminin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. " dedi.

Kayak merkezine gelen misafirleri ile yaptıkları sohbetlerde kendilerine eksiklerini veya olmasını istedikleri hizmetleri sorduklarını anlatan Kubilay, "Memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ediyorlar. Biz de işletmemiz adına onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Ladik, Kayak Merkezi, Akdağ, Ekonomi
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