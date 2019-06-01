Ladik Kaymakam Vekili Çiftci görevinden ayrıldı
1 saat önce
Ladik Kaymakamlığını vekaleten yürüten Muhammet Çiftci, yurt dışı dil eğitimi nedeniyle görevinden ayrıldı.
Ladik
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Kaymakamlığını vekaleten yürüten Muhammet Çiftci, yurt dışı dil eğitimi nedeniyle görevinden ayrıldı. Aydın
Valiliği Kaymakam Adayı Çiftci, 8 aydır Ladik Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.
Bir yıl süreyle İngiltere
'de yabancı dil eğitimi görecek Çiftci'nin görevinden ayrılmasıyla Ladik Kaymakamlığı görevi, vekaleten Havza
Kaymakamı Metin Yılmaz
tarafından yürütülecek.
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