Son Dakika Haberleri: Ladik Kaymakam Vekili Çiftci görevinden ayrıldı
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Ladik Kaymakam Vekili Çiftci görevinden ayrıldı

1 saat önce

Ladik Kaymakamlığını vekaleten yürüten Muhammet Çiftci, yurt dışı dil eğitimi nedeniyle görevinden ayrıldı.

Ladik Kaymakam Vekili Çiftci görevinden ayrıldı, System.String[]
Ladik Kaymakamlığını vekaleten yürüten Muhammet Çiftci, yurt dışı dil eğitimi nedeniyle görevinden ayrıldı.
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Çiftci, 8 aydır Ladik Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Bir yıl süreyle İngiltere'de yabancı dil eğitimi görecek Çiftci'nin görevinden ayrılmasıyla Ladik Kaymakamlığı görevi, vekaleten Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından yürütülecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Aydın, Ladik, Güncel
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