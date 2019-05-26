Son Dakika Haberleri: Ladik'te çiftçilere "kene" uyarısı

Ladik'te çiftçilere "kene" uyarısı

5 saat önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilerin keneye karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Ladik'te çiftçilere
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilerin keneye karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Demir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı virüsü taşıyan kenelerin genellikle hayvan barınakları ve hayvanların üzerinde, otlak alanları ve çayırlarda görülebildiğine dikkat çekti.
Kene yönünden Ladik ilçesinin riskli yerler arasında olduğunu ifade eden Demir, "Kene, her türlü şartlarda çok üreyen ve ekim ayına kadar etkili olan bir böcek türü. Uçamaz, arazide gezen evcil hayvanlar, ormanlarda yabani hayvanlar, yaban kuşlarının vücutlarına yapışarak yer değiştirebilen bir canlıdır. Özellikle arazide çalışan çiftçimiz, hayvan otlatan vatandaşlarımız, hatta av için ormana, araziye çıkan avcılarımız, piknikçilerimiz keneye karşı önlem almalıdır." dedi.
Bu gibi yerlere gideceklerin tedbir olarak açık renkte giysi giymeleri, paçalarını çoraplarının içine sokmaları veya çizme giymeleri önerisinde bulunan Demir, arazi dönüşünde de kene yönünden vücudun kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:50 Kaynak: AA
Kırım, Ladik, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:36:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ladik'te çiftçilere "kene" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]