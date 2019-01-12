Ladik'te Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Ladik
Kaymakamlığınca, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kaymakam Muhammet Çiftci, AA muhabirine, ilçede 870 hektar alana sahip Ladik Gölü'nün kar ve buzla kaplı olduğunu belirtti. Yaban
hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini, açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarına işaret eden Çiftci, "Doğanın güzelliği ve muhteşemliği, yaban hayvanların varlığı ile sağlanıyor. Doğaya saygı duymalıyız. Bu olumsuzluklar karşısında insanlık görevimizi yapmamız gerekiyor." dedi.
Bu kapsamda "Bir avuç yem de sen bırak" kampanyası başlatıldığını anlatan Çiftci, göl ve çevresine 400 kilogram yem bıraktıklarını söyledi.
Doğaya yem bırakma çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Çiftci, vatandaşların lokanta, yemekhane ve evlerdeki yemek artıklarını yaban hayvanları için doğaya bırakabileceklerini kaydetti.
Doğaya yem bırakma çalışmasına Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü İlyas Koç
, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Muzaffer Çelik ile Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar
personeli katıldı.