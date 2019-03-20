Son Dakika Haberleri: Lahey'deki Mahkeme Bosna Kasabı Karadzic İçin Ömür Boyu Hapis Kararı Verdi.

Lahey'deki Mahkeme Bosna Kasabı Karadzic İçin Ömür Boyu Hapis Kararı Verdi.

1 saat önce

IHAAW170401-ASA/20-03-2019- Lahey'deki mahkeme Bosna Kasabı Karadzic için ömür boyu hapis kararı verdi.

Lahey'deki Mahkeme Bosna Kasabı Karadzic İçin Ömür Boyu Hapis Kararı Verdi., System.String[]
IHAAW170401-ASA/20-03-2019

- Lahey'deki mahkeme Bosna Kasabı Karadzic için ömür boyu hapis kararı verdi. 20.03.2019 17: 04: 01 TSI
NNNN - BOSNA HERSEK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Lahey, Saraybosna, 3. Sayfa
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