Lahor'da Otelde Yangın: 3 Ölü, 8 Yaralı
Lahor'da Otelde Yangın: 3 Ölü, 8 Yaralı

25.01.2026 11:56
Pakistan'ın Lahor kentindeki bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentindeki Gulberg bölgesinde bulunan bir otelin bodrumunda çıkan yangın sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Lahor kentinde bulunan Gulberg bölgesindeki bir otelde dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Pencap Acil Durum Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı ve toplamda 180 kişi tahliye edildi. Polis, binanın 3'ü bodrum katı dahil olmak üzere 21 katına yayılan yangının ilk bodrum katını büyük ölçüde etkilediğini aktardı. Pencal Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Rizvwan Naseer, bodrum katında LPG tüpleriyle ısıtılan bir kazan olduğunu ve yangının buradan çıktığını söyledi. Naseer otel personelinin başlangıçta yangını kendi başlarına söndürmeye çalıştığını ancak daha sonra kurtarma ekiplerinin yerel saat ile 12.25 sıralarında ihbar aldığını söyledi. Naseer, ekiplerin, ısı ve duman nedeniyle zorlu bir görev olan bodrum katına girdiklerini ifade etti.

Pencap Eyaleti Enerji Bakanı Faysal Ayub Khokhar, tüm otel sakinlerinin başarıyla tahliye edildiğinin altını çizerken olayın tamamıyla kontrol altına alındığını bildirdi.

Pencap Eyaleti Başbabakanı Maryam Nawaz Sharif daha sonra yaptığı açıklamada olayın, klima sisteminin kazanının patlaması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Sharif olayın ardından güvenlik çeşitli güvenlik önlemlerine işaret ederek, "Kesin talimatlar verildi. Pencap genelindeki tüm ticari kazan ve silindir tesisatları güvenlik standartlarına tam olarak uymalıdır. Kamu güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir tesis istisnasız olarak derhal mühürlenecektir" dedi. - LAHOR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Pakistan, Olaylar, Lahor, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
