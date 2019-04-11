Son Dakika Haberleri: Lale Cup'a Çağla Büyükakçay Hızlı Başladı

Lale Cup'a Çağla Büyükakçay Hızlı Başladı

26 dakika önce

Lale Cup'ın dördüncü gününde yağmur dolayısıyla gecikmeli başlayan ilk tur maçında Çağla Büyükakçay dünya sıralamasının 283'üncü basamağında yer alan Rus Anastasia Gasanova karşısında başarılı bir oyun sergileyerek 6-1 ve 6-3 önde bitirdiği setlerle turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Lale Cup'a Çağla Büyükakçay Hızlı Başladı, System.String[]
Lale Cup'ın dördüncü gününde yağmur dolayısıyla gecikmeli başlayan ilk tur maçında Çağla Büyükakçay dünya sıralamasının 283'üncü basamağında yer alan Rus Anastasia Gasanova karşısında başarılı bir oyun sergileyerek 6-1 ve 6-3 önde bitirdiği setlerle turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı. 

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Lale Cup ITF Uluslarası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda bir diğer galibiyet ise çiftlerde Berfu Cengiz - Jessy Rompies ortaklığından geldi. Cengiz - Rompies çifti Pamukspor Tenis Kulübü'nün kapalı kortlarında karşılaştıkları Zeynep Sönmez - Zeynep Erman çiftini 6-3 ve 6-4'lük iki sette geçerek isimlerini çeyrek finale yazdırdılar. Bugün korta çıkan bir diğer temsilcimiz olan İpek Öz ise rakibi Ukraynalı Olga Ianchuk'a 6-2 ve 7-5'lik iki set sonunda kaybederek turnuvaya veda etti.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:11 Kaynak: DHA
Çağla Büyükakçay, Spor
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