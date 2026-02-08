Langenhan, Kızak Tek Erkekler'de Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak tek erkekler kategorisinde Alman Max Langenhan, altın madalya elde etti.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kızak tek erkekler müsabakaları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Müsabakayı 3 dakika 31.191 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Max Langenhan, altın madalyanın sahibi oldu.
Avusturyalı Jonas Müller, 0.596 saniye farkla gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller ise liderin 0.934 saniye arkasında bronz madalya kazandı.
