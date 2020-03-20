Laodikya'da modern saatlerin atası, 2 bin yıllık saat bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Laodikya'da modern saatlerin atası, 2 bin yıllık saat bulundu - Son Dakika

Laodikya'da modern saatlerin atası, 2 bin yıllık saat bulundu

6 saat önce

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde, 2 bin yıllık olduğu belirlenen güneş saati bulundu.

Laodikya'da modern saatlerin atası, 2 bin yıllık saat bulundu, System.String[]

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde, 2 bin yıllık olduğu belirlenen güneş saati bulundu. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, dünyada eşine az rastlanan eserin, 'modern saatlerin atası' durumunda olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan Antik Kent'teki tiyatro bölümünde, 2 bin yıllık olduğu belirlenen güneş saati bulundu.

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, dünyada eşine az rastlanır bir tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını belirtti. Güneş saatinin Batı Tiyatrosu'nun güneyinde yapılan çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Şimşek, "Güneş saatleri, M.Ö. 1500'lü yıllarda Mısır'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Büyük İskender'in Babil'i almasıyla batıya geçmiştir. Bulduğumuz güneş saatinin ana özelliği, yılın dönüm noktalarını, mevsimleri gösteriyor olması. Üzerinde 12 çizgi var. Her biri bir saati gösteriyor. Saatin üst bölümünde Grekçe olarak 'Ksimerini' yani kış, orta bölümde 'Isimerini' yani gün dönümü, gece ve gündüzün eşitliği, alt bölümde 'Terini' yani yaz adları yazılı. Saat içinde bulunması gereken 'gnomon' adı verilen sabit gösterge çubuğu (güneş saati mili) eksikti. Biz kendimiz yerleştirdik. Bu çubuğun gölgesi mevsim ve aylara göre bakılarak saat belirlenebiliyor" dedi.

Ender görülen bir tarihi eseri buldukları için mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Laodikya sanat ve kültür yönünden çok gelişmiş bir kent. İnsanlar tiyatroya geldiklerinde, bu saate bakıp zamanı görebiliyordu. Bu güneş saati, bugün kollarımızda taşıdığımız modern saatlerin atası durumunda. Çok nadir görülen özel bir eser. Böyle bir eser dünyada bir elin parmaklarını geçmez" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:02 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Laodikya'da modern saatlerin atası, 2 bin yıllık saat bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]