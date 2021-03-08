Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz'dan kadın işletmecilere ziyaret - Son Dakika

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın işletmecilere ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin'in de katıldığı ziyaretlerde kadınlara çiçek veren Yılmaz, tüm kadınların günlerini kutladığını söyledi.

Yılmaz, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 8 Mart'ta farklı bir etkinlik ile ilçelerinde kadınları Çanakkale şehitliklerini ziyarete gönderdiklerini anımsattı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinliği yapamadıklarını anlatan Yılmaz, "En azından kadınlarımızı temsilen esnaf kadınlarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutlamaya çalışıyoruz. Ben başta şehit anneleri olmak üzere, şehit eşleri ve bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum, onlara sağlıklı, sıhhatli mutlu günler diliyorum." dedi.