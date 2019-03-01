Son Dakika Haberleri: Lapseki'de Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Mitingi Yapıldı

Lapseki'de Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Mitingi Yapıldı

32 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Cumhur İttifakı aday tanıtım mitingi yapıldı.

Lapseki'de Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Mitingi Yapıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Cumhur İttifakı aday tanıtım mitingi yapıldı.

Lapseki ilçesinde Cumhur İttifakı aday tanıtım mitingi yapıldı. Cuma namazı öncesinde Tarihi Çınar altında düzenlenen etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan, Belde Belediye Başkanları, il genel meclis üyesi adayları, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lapseki ilçesinde Cumhur İttifakının ortak adayı olan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eyüp Yılmaz'a destek çağrısı yapıldı. Milletvekili İskenderoğlu ülkenin bekası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin el ele vererek başlattığı mücadelenin Lapseki ilçesinde de devam edeceğini savundu. Özellikle bayanlara çok iş düştüğünü yineleyen İskenderoğlu, 1 Nisanda Eyüp Yılmaz'ın yeniden Belediye Başkanı seçileceğine inandığını kaydetti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise beş yıllık görev süresi boyunca tamamlanan büyük projelere dikkat çekerek yeni yatırımların devamı için hemşehrilerinden destek istedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

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