Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

2022 yılında bir elektronik ürün satın almak, küresel çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru da ele alındığında oldukça zor bir süreç. Özellikle fiyatların zirve yaptığı bu süreçte maddi konular ürün seçimini doğrudan etkiliyor. Bilgisayar sektörü de aynı sorundan müzdarip.

Bilgisayar piyasasında birçok model ve marka bulunuyor. Burada genellikle kısacası fiyat performans odaklı modeller tercih ediliyor. Peki, laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Yazımızda anlattık…

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler, kullanıcıya göre değişkenlik gösterebilir. Kimilerine göre bir laptop, sadece internete girmeye veya sörf yapmaya yarayan bir araçken, bazılarına göre ise bir ekmek kapısı niteliğinde olabilir.

Bu gibi nedenle sadece bilgisayar değil, tüm elektronik eşyaların alımı öncesinde detaylı bir araştırma sürecinden geçilmeli ve daha sonra nihai karar verilmelidir.

Laptopu hangi amaçla kullanacağınızı belirleyin

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, her alanda olduğu gibi bilgisayar sektöründe de fiyat arttı. Bu nedenle laptop satın almadan önce, hangi amaçla kullanacağınızı belirlemelisiniz. Eğer sadece internete girmek, dizi veya film gibi fazla sistem gücü gerektirmeyen işlemleri yapacak bir cihaz arıyorsanız, giriş segment dizüstüler işinizi rahatlıkla görecektir.

Ancak bunun aksine, oyun, çizim veya Photoshop gibi CPU ve GPU'yu fazlasıyla kullanan işlemler için üst segmentte yer alan bir laptop gerekecektir.

İşlemci çok önemli

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler listesinin en üst sıralarında işlemci seçimi olmalı. Zira işlemci, bilgisayarların kalbi niteliğindedir. Ayrıca dizüstülerde bu bileşenin değişimi, bazı istisnalar dışında pek kolay değil. Bu nedenle laptopun güç aldığı işlemcinin ne zaman çıkış yaptığı, hangi işlemler için uygun olduğu ve güç tüketiminin nasıl olduğu gibi detayları net bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor.

Harici-dahili ekran kartlarına dikkat

Günümüz giriş ve orta segment laptopların büyük bir kısmı dahili GPU'larla geliyor. Bunlar, işlemcinin içerisindeki bir grafik arabirimi niteliğinde ve üst düzey güç gerektiren işlemler için uygun değil. Aksi şekilde harici ekran kartları, modeline göre daha performanslı ve vitesi artırmak isteyen kullanıcıların tercih ettiği türden bileşenler diyebiliriz.

GPU gücü gerektiren işlemlerde kullanacaksanız, laptop satın almadan önce harici ekran kartlı modellere yönelmelisiniz. Tabii bahsettiğimiz durum, 10 yıl önce çıkış yapan harici ekran kartlı bir laptopla 2022'de piyasaya sürülen ve güncel bir işlemciden güç alan dahili GPU'lu bir dizüstü arasında geçerli olmayacaktır. Bu nedenle iyi bir bilgisayar deneyimi için daima güncel bileşenler tercih edilmelidir.

Ekran kalitesine dikkat edilmeli

Günümüz giriş seviyesi laptoplarının tamamı TN panellerle geliyor. LCD teknolojisinin en eski ürünlerinden biri konumundaki bu panel, sıvı kristallere voltaj verilmesi sonucu çalışıyor. Ayrıca kullananların da bileceği üzere soluk renkler ve yandan bakıldığında görüntü kaybı gibi durumlardan dolayı en zayıf panel türlerinin başında geliyor. Bu nedenle uygun bütçeniz varsa, alacağınız laptopun en azından TN teknolojisine sahip olmadığından emin olun.

Boş bir RAM slotu hayat kurtarır

Bundan yıllar önce piyasaya sürülen laptoplarda genellikle iki adet RAM slotu bulunuyordu. Bu sayede ilerleyen dönemlerde herhangi bir ihtiyaç durumunda ilgili donanımı satın alarak cihazımıza kolaylıkla takıyorduk. Ancak zaman geçtikçe anakartlar küçüldü ve belirli bir süre sonra RAM'ler anakarta entegre olarak gelmeye başladı.

Bu nedenle 2022'de bir laptop almadan önce ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek RAM ihtiyacını da göz önüne alarak cihazın boş bir slotu olup olmadığını öğrenmenizde fayda var. Aksi takdirde ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler saymakla bitmez. Özellikle yukarıdaki detaylara dikkat edilmesi durumunda kaliteli bir bilgisayar deneyimi yaşayabilirsiniz. Ancak bunların dışında kasa kalitesi, iç dizayn, fan sayısı, soğutma performansı, port sayısı, klavye kalitesi, tazeleme hızı, RAM miktarı, pil ömrü ve depolama gibi unsurlar da dikkate alınmalı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz laptop alırken hangi detaylara dikkat ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.