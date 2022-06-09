Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022] - Son Dakika
Üye Girişi

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

09.06.2022 13:39
Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

2022 itibariyle laptop satın alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Hangi unsurlar daha önemli? Yazımızda anlattık...

2022 yılında bir elektronik ürün satın almak, küresel çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru da ele alındığında oldukça zor bir süreç. Özellikle fiyatların zirve yaptığı bu süreçte maddi konular ürün seçimini doğrudan etkiliyor. Bilgisayar sektörü de aynı sorundan müzdarip.

Bilgisayar piyasasında birçok model ve marka bulunuyor. Burada genellikle kısacası fiyat performans odaklı modeller tercih ediliyor. Peki, laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Yazımızda anlattık…

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler, kullanıcıya göre değişkenlik gösterebilir. Kimilerine göre bir laptop, sadece internete girmeye veya sörf yapmaya yarayan bir araçken, bazılarına göre ise bir ekmek kapısı niteliğinde olabilir.

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

Bu gibi nedenle sadece bilgisayar değil, tüm elektronik eşyaların alımı öncesinde detaylı bir araştırma sürecinden geçilmeli ve daha sonra nihai karar verilmelidir.

Laptopu hangi amaçla kullanacağınızı belirleyin

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, her alanda olduğu gibi bilgisayar sektöründe de fiyat arttı. Bu nedenle laptop satın almadan önce, hangi amaçla kullanacağınızı belirlemelisiniz. Eğer sadece internete girmek, dizi veya film gibi fazla sistem gücü gerektirmeyen işlemleri yapacak bir cihaz arıyorsanız, giriş segment dizüstüler işinizi rahatlıkla görecektir.

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

Ancak bunun aksine, oyun, çizim veya Photoshop gibi CPU ve GPU'yu fazlasıyla kullanan işlemler için üst segmentte yer alan bir laptop gerekecektir.

İşlemci çok önemli

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler listesinin en üst sıralarında işlemci seçimi olmalı. Zira işlemci, bilgisayarların kalbi niteliğindedir. Ayrıca dizüstülerde bu bileşenin değişimi, bazı istisnalar dışında pek kolay değil. Bu nedenle laptopun güç aldığı işlemcinin ne zaman çıkış yaptığı, hangi işlemler için uygun olduğu ve güç tüketiminin nasıl olduğu gibi detayları net bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor.

Harici-dahili ekran kartlarına dikkat

Günümüz giriş ve orta segment laptopların büyük bir kısmı dahili GPU'larla geliyor. Bunlar, işlemcinin içerisindeki bir grafik arabirimi niteliğinde ve üst düzey güç gerektiren işlemler için uygun değil. Aksi şekilde harici ekran kartları, modeline göre daha performanslı ve vitesi artırmak isteyen kullanıcıların tercih ettiği türden bileşenler diyebiliriz.

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

GPU gücü gerektiren işlemlerde kullanacaksanız, laptop satın almadan önce harici ekran kartlı modellere yönelmelisiniz. Tabii bahsettiğimiz durum, 10 yıl önce çıkış yapan harici ekran kartlı bir laptopla 2022'de piyasaya sürülen ve güncel bir işlemciden güç alan dahili GPU'lu bir dizüstü arasında geçerli olmayacaktır. Bu nedenle iyi bir bilgisayar deneyimi için daima güncel bileşenler tercih edilmelidir.

Ekran kalitesine dikkat edilmeli

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

Günümüz giriş seviyesi laptoplarının tamamı TN panellerle geliyor. LCD teknolojisinin en eski ürünlerinden biri konumundaki bu panel, sıvı kristallere voltaj verilmesi sonucu çalışıyor. Ayrıca kullananların da bileceği üzere soluk renkler ve yandan bakıldığında görüntü kaybı gibi durumlardan dolayı en zayıf panel türlerinin başında geliyor. Bu nedenle uygun bütçeniz varsa, alacağınız laptopun en azından TN teknolojisine sahip olmadığından emin olun.

Boş bir RAM slotu hayat kurtarır

Bundan yıllar önce piyasaya sürülen laptoplarda genellikle iki adet RAM slotu bulunuyordu. Bu sayede ilerleyen dönemlerde herhangi bir ihtiyaç durumunda ilgili donanımı satın alarak cihazımıza kolaylıkla takıyorduk. Ancak zaman geçtikçe anakartlar küçüldü ve belirli bir süre sonra RAM'ler anakarta entegre olarak gelmeye başladı.

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022]

Bu nedenle 2022'de bir laptop almadan önce ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek RAM ihtiyacını da göz önüne alarak cihazın boş bir slotu olup olmadığını öğrenmenizde fayda var. Aksi takdirde ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler saymakla bitmez. Özellikle yukarıdaki detaylara dikkat edilmesi durumunda kaliteli bir bilgisayar deneyimi yaşayabilirsiniz. Ancak bunların dışında kasa kalitesi, iç dizayn, fan sayısı, soğutma performansı, port sayısı, klavye kalitesi, tazeleme hızı, RAM miktarı, pil ömrü ve depolama gibi unsurlar da dikkate alınmalı.

En uygun sanal bellek boyutu nedir? İşte detaylar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz laptop alırken hangi detaylara dikkat ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı Ted ve Konda'nın Yaptığı Araştırmaya Göre, Türkiye'de Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine Bağlı Ted ve Konda'nın Yaptığı Araştırmaya Göre, Türkiye'de Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine Bağlı
Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022] - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler [2022] - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement