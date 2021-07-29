LARA'DAKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

Antalya'da Lara'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangını çıkardığı iddia edilen 25-30 yaşlarındaki şüpheli aranmaya başladı.Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı karşısındaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçları ile yerdeki bitki örtüsünün yandığı bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangını bilinçli çıkardığı iddia edilen 25-30 yaşlarında,1.70 boylarında, kolları ve vücudu dövmeli bir şüpheli aranmaya başladı.