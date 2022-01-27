Üye Girişi
LASİD'den kış lastiğini her araç taksın tavsiyesi - Son Dakika

LASİD'den kış lastiğini her araç taksın tavsiyesi

27.01.2022 15:53
LASİD'den kış lastiğini her araç taksın tavsiyesi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, son günlerde kış lastiği olmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ve yarattığı tehlikeyi herkesin gördüğünü kaydederek, "Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama başka bir araç sahibi zorunlu değil diye...

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, son günlerde kış lastiği olmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ve yarattığı tehlikeyi herkesin gördüğünü kaydederek, "Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama başka bir araç sahibi zorunlu değil diye kış lastiği olmadan yola çıkıyor. Siz trafikte kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz? Yani iki araçtan birinin kış lastiği takıp diğeri takmazsa ne kadar güvenli olur? Bunu herkesin düşünmesi gerek." ifadelerini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve karlanma, güvenli bir trafik için kış lastiğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kar nedeniyle yolda kalan ve kayan arabalara ve zincirleme kazalara değinerek, "Kış lastiği olmayan araçların trafik güvenliğini ne kadar olumsuz etkilediğini, yolu kapadığını ve kazalara sebebiyet verebileceğini bu yoğun kar yağışıyla birlikte hepimiz gördük. Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama sizinle aynı yolu paylaşan bir başka araç sahibi, zorunlu değil diye kış lastiği olmadan yola çıkıyor. Siz kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz? Bunu herkes düşünmeli." ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı her iki araçtan birinin ticari olmayan özel araçlardan oluştuğunu kaydeden Kurt, büyük şehirlerde bu oranın daha da yüksek olduğunu bildirdi.

"Trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı"

Erdal Kurt, kış lastiklerinin üretim ve tasarım özellikleri sayesinde, kış koşullarında hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağladığını kaydederek güvenli bir trafik için ortak bilincin önemini olduğunu bildirdi.

Asıl meselenin kış lastiği kullanma zorunluluğundan çok öte bir bilinç olduğunu belirten Kurt, şunları ifadeleri kullandı:

"Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak, herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz.

Bütün araç sahiplerinin, trafiğe çıkan herkesin aynı duyarlılıkta olması gerekiyor. Böylelikle kış koşullarında özellikle büyükşehirlerde, kara yollarında rastladığımız trafik yoğunluğunu, olası kazaları azaltmak mümkün olacak, trafik daha akıcı hale gelecektir. Biz LASİD olarak bu farkındalığın oluşması için çalışmalar yaparak, ticari olsun olmasın bütün araçlara kış lastiğini öneriyoruz."

"Kar yağmasını beklemeye gerek yok"

Erdal Kurt, kış lastiğinin sadece kar yağışında hatırlanmasını da eleştirdi.

Kar yağışıyla birlikte kış lastiğinin daha çok gündemde yer alabildiğini, sürücülerde de bazen yanlış bir eğilim oluşabildiğini dile getiren Kurt, "Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını bekleyenler olabiliyor. Adı üstünde kış lastiğidir, kar lastiği değildir. LASİD olarak araç sahiplerine sesleniyoruz, kar yağmasını beklemeyin. Kış lastiğinin önemli bir özelliği 7 derece altındaki hava koşullarındaki etkisidir. Kış lastikleri sadece karlı hava yağışına göre tasarlanmamıştır. Özel desen tasarımı ve tabanındaki özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini arttırır. Zorunlu kış lastiği uygulaması işte tam da bu yüzden kar yağışını değil, kış koşullarını işaret eder." ifadelerini kullandı.

Her yıl kış mevsimine girmeden önce ilgili resmi kurumların kış koşullarında güvenli trafik için kış lastiği kullanmanın önemi ile ilgili gerekli tüm bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına başladığını anımsatan Kurt, şunları aktardı:

"Bildiğiniz gibi ticari araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu var. Özel araç sahiplerinin de bu konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermelerini ve bulundukları bölgenin hava koşullarını ve kış boyunca ortalama hava sıcaklıklarını dikkate alarak kış lastiği kullanmalarının güvenli sürüş ve güvenli trafik için ne kadar önemli olduğu hatırlatılıyor. Trafiğe çıkan sürücülerimiz bu önemli uyarıları dikkate almalılar."

YORUMLAR
500

Erdal Kurt, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LASİD'den kış lastiğini her araç taksın tavsiyesi - Son Dakika


Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi         
16:27
Sokak hayvanlarını besleyen emekli hostes, kendisine engel olan adama isyan etti Sokak hayvanlarını besleyen emekli hostes, kendisine engel olan adama isyan etti         
16:26
Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti         
16:15
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
16:00 Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti
15:57 HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi
15:50 Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda
15:42 Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde
15:41 Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada
15:37 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 16:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: LASİD'den kış lastiğini her araç taksın tavsiyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement