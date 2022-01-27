LASİD'den kış lastiğini her araç taksın tavsiyesi - Son Dakika

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, son günlerde kış lastiği olmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ve yarattığı tehlikeyi herkesin gördüğünü kaydederek, "Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama başka bir araç sahibi zorunlu değil diye kış lastiği olmadan yola çıkıyor. Siz trafikte kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz? Yani iki araçtan birinin kış lastiği takıp diğeri takmazsa ne kadar güvenli olur? Bunu herkesin düşünmesi gerek." ifadelerini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve karlanma, güvenli bir trafik için kış lastiğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kar nedeniyle yolda kalan ve kayan arabalara ve zincirleme kazalara değinerek, "Kış lastiği olmayan araçların trafik güvenliğini ne kadar olumsuz etkilediğini, yolu kapadığını ve kazalara sebebiyet verebileceğini bu yoğun kar yağışıyla birlikte hepimiz gördük. Siz kış lastiği kullanıyorsunuz ama sizinle aynı yolu paylaşan bir başka araç sahibi, zorunlu değil diye kış lastiği olmadan yola çıkıyor. Siz kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz? Bunu herkes düşünmeli." ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı her iki araçtan birinin ticari olmayan özel araçlardan oluştuğunu kaydeden Kurt, büyük şehirlerde bu oranın daha da yüksek olduğunu bildirdi.

"Trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı"

Erdal Kurt, kış lastiklerinin üretim ve tasarım özellikleri sayesinde, kış koşullarında hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağladığını kaydederek güvenli bir trafik için ortak bilincin önemini olduğunu bildirdi.

Asıl meselenin kış lastiği kullanma zorunluluğundan çok öte bir bilinç olduğunu belirten Kurt, şunları ifadeleri kullandı:

"Kış lastiği için yapacağınız zorunlu masrafı düşünmek yerine canınızı, aracınızdaki sevdiklerinizin ve trafikteki başka insanların hayatlarını koruma bilincine herkes sahip olmalı. Ortak trafik için hepimiz sorumluluk alarak tedbirli olursak, herkesin can sağlığını koruyan akıcı ve güvenli bir trafiği de hep birlikte sağlamış oluruz.

Bütün araç sahiplerinin, trafiğe çıkan herkesin aynı duyarlılıkta olması gerekiyor. Böylelikle kış koşullarında özellikle büyükşehirlerde, kara yollarında rastladığımız trafik yoğunluğunu, olası kazaları azaltmak mümkün olacak, trafik daha akıcı hale gelecektir. Biz LASİD olarak bu farkındalığın oluşması için çalışmalar yaparak, ticari olsun olmasın bütün araçlara kış lastiğini öneriyoruz."

"Kar yağmasını beklemeye gerek yok"

Erdal Kurt, kış lastiğinin sadece kar yağışında hatırlanmasını da eleştirdi.

Kar yağışıyla birlikte kış lastiğinin daha çok gündemde yer alabildiğini, sürücülerde de bazen yanlış bir eğilim oluşabildiğini dile getiren Kurt, "Kış lastiğine geçmek için kar yağmasını bekleyenler olabiliyor. Adı üstünde kış lastiğidir, kar lastiği değildir. LASİD olarak araç sahiplerine sesleniyoruz, kar yağmasını beklemeyin. Kış lastiğinin önemli bir özelliği 7 derece altındaki hava koşullarındaki etkisidir. Kış lastikleri sadece karlı hava yağışına göre tasarlanmamıştır. Özel desen tasarımı ve tabanındaki özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini arttırır. Zorunlu kış lastiği uygulaması işte tam da bu yüzden kar yağışını değil, kış koşullarını işaret eder." ifadelerini kullandı.

Her yıl kış mevsimine girmeden önce ilgili resmi kurumların kış koşullarında güvenli trafik için kış lastiği kullanmanın önemi ile ilgili gerekli tüm bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına başladığını anımsatan Kurt, şunları aktardı:

"Bildiğiniz gibi ticari araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu var. Özel araç sahiplerinin de bu konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermelerini ve bulundukları bölgenin hava koşullarını ve kış boyunca ortalama hava sıcaklıklarını dikkate alarak kış lastiği kullanmalarının güvenli sürüş ve güvenli trafik için ne kadar önemli olduğu hatırlatılıyor. Trafiğe çıkan sürücülerimiz bu önemli uyarıları dikkate almalılar."