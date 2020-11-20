Lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi - Son Dakika

Lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi

20.11.2020 09:57

Lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi Soğuk havaların yerini kar yağışına bırakmasının ardından oto lastikçilerinde kar lastiği yoğunluğu yaşanıyor.

Lastikçilerde "kış lastiği" mesaisi

ARDAHAN - Soğuk havaların yerini kar yağışına bırakmasının ardından oto lastikçilerinde kar lastiği yoğunluğu yaşanıyor.

Ardahan'da kar yağışının başlamasıyla araç sahipleri araç lastiklerini değiştirmeye başladılar. Oto lastikçileri kar lastiklerini takmak isteyen vatandaşlardan dolayı yoğunluk yaşıyor. Ülke genelinde kış lastiği takma zorunluluğunu 1 Aralıkta başlayacak. Teknik uzmanlar, lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ardahan'daki oto lastikçileri ve oto bakım uzmanları, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı hatırlatmasında bulunarak bir an önce kış lastiklerinin tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

Oto lastik satımı ve değişimi yapan Sinan Lale, vatandaşlarda kar lastiği takma bilincinin oluştuğunu belirterek, "Vatandaşlarda kış lastiği takma bilinci oluştu. Artık ticari-binek ayrımı yapmaksızın herkes lastiklerini değiştiriyor. Satışlarımız yoğun devam ediyor. Hem sıfır lastik satıyoruz hem de yazlık lastik değişimi yapıyoruz. Şu anda burada ortalama günlük 30-35 lastik değiştiriyoruz ve yoğunluk çok fazla neredeyse bu yoğunluğa yetişmiyoruz. 5 kişilik ekiple çalışıyoruz. Kış boyunca bu yoğunluk devam edecek gibi. Şu anda kış mevsimsinin başındayız ve hafif bir kar yağışı bu şekilde arttırdı işleri. Lastik değişimi için vatandaştan 60 TL alıyoruz. Şu an için işler oldukça iyi gidiyor. Kış lastiği hayat kurtarıyor önümüzde uzun bir kış var malumunuz çok soğuk ve karlı geçiyor burası bu nedenle şimdiden herkes lastiklerini değiştirsin ve herhangi bir kazaya meyil vermesin" şeklinde konuştu.

Lale, kış lastiğinin daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltarak hayat kurtardığını belirterek, "Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar. Kış koşullarında karlı ve buzlu yola göre özel olarak hazırlanan kışın lastiği, daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Mecburi olsun olmasın günlük trafiğe çıkan bütün araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Aracına kar lastiği takmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Koç isimli araç sürücüsü ise, "Maalesef bizim ilimizde kış çok soğuk ve karlı geçiyor. Bu nedenle şimdiden oluşan buzlanmaya karşı aracıma kışlık lastikleri taktırdım. Sezonu geldi, bu nedenle aracımı getirip burada kışlık lastiklerini taktırmak için bekliyorum. Mevsime göre tedbirlerimizi almak zorundayız" dedi.

Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

Ardahan, Lale, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lastikçilerde 'kış lastiği' mesaisi - Son Dakika


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