Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

19.10.2020 08:55
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 230, Arjantin'de 161, Meksika'da 108, Kolombiya'da 167 ve Peru'da 57 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 230 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 153 bin 905'e, 10 bin 982 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 235 bin 344'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 63 bin 602 vaka ve 38 bin 20 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 650 bin 30 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatteKovid-19 nedeniyle 161 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 267'ye, 10 bin 561 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 989 bin 680'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 803 bin 965 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 119 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 86 bin 167'ye, toplam vaka sayısı 851 bin 227'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 619 bin 36 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 970'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 201 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 959 bin 572'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 858 bin 294 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve 604 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 868 bin 675'e, can kaybı 33 bin 759'a, iyileşenlerin sayısı 779 bin 779'a yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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