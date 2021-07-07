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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.07.2021 08:31
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1780, Meksika'da 269, Arjantin'de 462, Kolombiya'da 553, Peru'da 112, Şili'de 39, Bolivya'da 28, Paraguay'da 106, Guatemala'da 50 ve Uruguay'da 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 526 bin 892'ye, 62 bin 504 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 855 bin 15'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 809 bin 222 vaka ve 130 bin 389 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 262 bin 646 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 989 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 958'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 549 bin 862'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 23 bin 270'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 462 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 96 bin 983'e, 21 bin 590 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 574 bin 340'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 192 bin 546 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 553 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 110 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 721 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 402 bin 582'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 192 bin 546'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi yaşamını yitirdi ve 1415 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 69 bin 51'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 193 bin 588'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 30 bin 251'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 288'e çıktı.

Vaka sayısı 1885 artışla 1 milyon 574 bin 465'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 520 bin 879'a ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve 1851 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 448 bin 213'e, can kaybı sayısı 17 bin 13'e, sağlığına kavuşanların sayısı 372 bin 138'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti, 1483 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 431 bin 367'ye, can kaybı sayısı 13 bin 553'e, sağlığına kavuşanların sayısı 384 bin 284'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 50 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 548'e, vaka sayısı 2 bin 785 artışla 305 bin 319'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 271 bin 562 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 735'e, vaka sayısı 753 artışla 374 bin 19'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 358 bin 305 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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