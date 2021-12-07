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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.12.2021 08:49
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 615 bin 744'e yükseldi, 4 bin 385 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 147 bin 476'ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 370 bin 388 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, 752 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 295 bin 312, vaka sayısı 3 milyon 902 bin 15, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 260 bin 84 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 821'e çıktı.

Son 24 saatte 1698 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 82 bin 762'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 923 bin 433'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 680'e, 2 bin 477 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 343 bin 153'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 203 bin 809'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi ve 561 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 245 bin 146'ya, can kaybı sayısı 201 bin 421'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 226 bin 93'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 531'e çıktı.

Vaka sayısı 1517 artışla 1 milyon 774 bin 48, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 719 bin 351 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 1276 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 544 bin 666, can kaybı sayısı 19 bin 247, sağlığına kavuşanların sayısı 498 bin 782'ye çıktı.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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