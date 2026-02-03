Lavrov'dan Japonya'ya Militarizasyon Uyarısı

MOSKOVA, 3 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya'nın yeniden militarizasyonu hızlandırma politikasının, Asya-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Lavrov pazartesi günkü basın toplantısında Rus diplomasisinin 2025 yılındaki sonuçlarını ele aldı. Lavrov, Japonya'nın anayasasında belirlenen pasifist kısıtlamaları kaldırma, askeri harcamaları artırma, saldırı amaçlı askeri kapasitesini genişletme ve ABD ve müttefikleriyle savunma işbirliğini derinleştirme yönündeki adımlarının, Asya-Pasifik bölgesinin istikrarını tehlikeye attığını ve bölgede Tokyo'ya duyulan güveni zedelediğini belirtti.

Lavrov, Rusya ve Çin'in, 2. Dünya Savaşı ile ilgili tarihsel gerçekleri savunmaya devam edeceğini ve tarihi çarpıtma ve militarist intikamcılığı yeniden canlandırma girişimlerine ortaklaşa karşı çıkacaklarını ifade etti.

20. yüzyıl ortalarına ait kriminal politikaların hem dünya halkları hem de Japonya'nın kendisinin acı çekmesinden sorumlu olduğuna dikkat çeken Lavrov, Japonya'nın geçmişinden ders alması ve söz konusu politikalardan tamamen uzaklaşması gerektiğini vurguladı.