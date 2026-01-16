Lavrov ve Ummanlı Bakanın Olaylı Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lavrov ve Ummanlı Bakanın Olaylı Telefon Görüşmesi

16.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, Ummanlı Bakan ile İran'daki gerilim ve Yemen'deki durumu görüştü, barış için işbirliği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Busaidi telefon görüşmesi yaptı.

İran'a ilişkin durumun konuşulduğu görüşmede, "İran etrafındaki gerilimin dışarıdan ciddi şekilde körüklendiği ve bunun geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açabileceği" belirtildi.

İki bakan, bu tür olumsuz senaryonun önlenmesi, egemen devletlerin iç işlerine müdahaleden vazgeçilmesi gerektiğini, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın norm ve ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Lavrov ile Busaidi, Yemen'deki durumu da istişare ederek Yemenliler arasında ilgili bölge ülkelerinin katılımıyla BM himayesinde geniş kapsamlı diyaloğun başlatılması için uygun koşulların oluşturulması yönünde girişimlerin pekiştirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Umman arasında Nisan 2025'te sağlanan anlaşmalar çerçevesinde ikili ilişkilerin sürdürülmesiyle ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov ve Ummanlı Bakanın Olaylı Telefon Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyona başlıyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:17:39. #7.11#
SON DAKİKA: Lavrov ve Ummanlı Bakanın Olaylı Telefon Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.