LAYSİAD'da Ali Sukas dönemi - Son Dakika

LAYSİAD'da Ali Sukas dönemi

Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) 5. Olağan Genel Kurulu'nda Ali Sukas, başkan seçildi.

Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) 5. Olağan Genel Kurulu'nda Ali Sukas, başkan seçildi.

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı


LAYSİAD 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı seçiminin ardından başlayan seçimlerde, üç yıldan beri başkanlık görevini yürüten Zafer Dilmen, yürüttükleri çalışmaları dernek üyeleriyle paylaştı. Daha sonra ise yönetim kurulu raporları, gelir-giren bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Ardından yapılan seçimlerde Ali Sukas oy birliği ile LAYSİAD'ın yeni dönem başkanı oldu. Başkanlığı Ali Sukas'a teslim eden eski başkan Zafer Dilmen, yeni yönetime başarılar diledi.


"Daha çok çalışacağız"


Seçimlerin ardından söz alan LAYSİAD'ın yeni Başkanı Ali Sukas, önceki yönetime yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını belirten Sukas, "Ladik her geçen gün gelişiyor, büyüyor. LAYSİAD bir menfaat ya da siyasi bir derneği değil. Derneğimizin kuruluş amacı, Ladik'e hizmet edebilmek ve Ladiklilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamaktı. Bizler bu amaç doğrultusunda yola çıktık. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. LAYSİAD kuruluş amacına uygun olarak ilk kurulduğu andan itibaren sadece bir dernek değil iş ve istihdam sağlayan bir kuruluş olmuştur. Bunun en güzel örneği hamam ayağı termal kaplıca tesisleridir. Yıllardır hayalini kurduğumuz bu çok güzel tesisi ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama yeterli mi, değil. Daha çok çalışmak zorundayız. Sadece bunu ilçemiz için değil, ülkemiz için de başarmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da LAYSİAD bayrağını daha yukarılara taşımak için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Bu anlamda bizlere güvenen genel kurula teşekkür ediyorum" diye konuştu.


LAYSİAD'ın genel kurul toplantısına ayrıca, aynı zamanda derneğin de üyesi olan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel katıldı.


Ali Sukas'ın yönetiminde şu isimler yer aldı: M. Akif Baran, İsmet Koca, Hakan Paskap, Abdullah Doyaroğlu, Ahmet Alp Doğru ve Süleyman Karabük. - SAMSUN

Samsun, Ladik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi LAYSİAD'da Ali Sukas dönemi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 22:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LAYSİAD'da Ali Sukas dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]