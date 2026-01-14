Le Trio Joubran Bursa'da Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Le Trio Joubran Bursa'da Sahne Aldı

Le Trio Joubran Bursa\'da Sahne Aldı
14.01.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli ud virtüözleri Le Trio Joubran, Bursa'da geleneksel müzikleriyle dinleyicilere keyif verdi.

FİLİSTİNLİ Samir, Wissam ve Adnan Joubran isimli 3 kardeşin kurduğu müzik gurubu 'Le Trio Joubran', Bursa'da müzikseverlerle buluştu.

Filistinli ud virtüözleri Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran grubu, müziğiyle Filistin'in kültürel mirasını, tarihini ve direniş ruhunu sahneye taşıyor. Geleneksel Filistin müziğini ustalıkla icra eden grup, dört nesildir süregelen köklü bir ud geleneğine sahip bir ailenin temsilcileri arasında yer alıyor. Türkiye konserleri kapsamında 10 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alan Le Trio Joubran, turnesine devam etti. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdikleri konserde müzikseverlerle buluşan grup, geleneksel Filistin müziğinden oluşan eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uluslararası, Etkinlikler, Magazin, Kültür, Bursa, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Le Trio Joubran Bursa'da Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 02:13:17. #7.11#
SON DAKİKA: Le Trio Joubran Bursa'da Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.