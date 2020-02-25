Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu - Son Dakika Spor

Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu

13 dakika önce

Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'e, Leeds United talip oldu. İngiliz ekibi golcü oyuncu için 5 milyon sterlini gözden çıkardı.

Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i Beşiktaş'tan kiralamıştı. Belçika ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor. Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı.

SATIN ALMA OPSİYONU ZULTE WAREGEM'DE

Satın alma opsiyon hakkı Zulte Waregem'de bulunan 24 yaşındaki genç yıldızın 2.5 milyon euro karşılığında Belçika ekibine transferi kesinleşmek üzere. Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.

(Skorer)

Leeds United, Cyle Larin'e talip oldu
Leeds United, Beşiktaş, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:29 
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