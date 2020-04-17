Leeds Unitedlı eski futbolcu Norman Hunter, koronavirüsten hayatını kaybetti

İngiltere ekibi Leeds United'ın eski futbolcularından Norman Hunter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, 10 Nisan'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Hunter'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Leeds United'da 1962-1976 yıllarında forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Hunter, iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Hunter, İngiltere Milli Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer almıştı.