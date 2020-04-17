Leeds Unitedlı eski futbolcu Norman Hunter, koronavirüsten hayatını kaybetti

Hunter, İngiltere Milli Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer almıştı.

Leeds United'da 1962-1976 yıllarında forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Hunter, iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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