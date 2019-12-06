Son Dakika Haberleri: Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika Spor Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika Spor

Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers'ın sözleşmesini uzattı.

Leicester City, teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers'ın sözleşmesini uzattı.

Leicester City Kulübü, 46 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik direktör Rodgers'ın sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City, Premier Lig'de 15 haftada topladığı 35 puanla lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Leicester City FC, Brendan Rodgers, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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