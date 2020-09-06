Leipzig'de olaylar durulmuyor: 30 gözaltı - Son Dakika

Almanya'nın Leipzig kentinde yüksek kiraları protesto amacıyla işgal edilen iki binanın polis tarafından boşaltılmasının ardından izinsiz gösteriler düzenlenmeye devam ediyor. Gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Leipzig kentinde yüksek kiraları protesto amacıyla işgal edilen iki binanın polis tarafından boşaltılmasının ardından polisle göstericiler arasında yaşanan arbede üçüncü gününde devam etti. Leipzig'in Connewitz bölgesinde 500'e yakın göstericiyle polis arasında yaşanan çatışmada göstericiler polise taşlar ve şişelerle saldırırken, polis, biber gazı ve tazyikli su ile göstericilere müdahale etti. Radikal sol görüşlü gruplar ile polisin karşı karşıya geldiği çatışmada 30 gösterici gözaltına alınırken, olaylarda onlarca polisin yaralandığı ve birçok iş yerinde madde hasar meydana geldiği bildirildi.

Leipzig polis sözcüsü Philipp Jurke, "Operasyon sırasında, bir polis helikopterinin pilotu bir lazerle kör oldu, böylece hava trafiği tehlikeli bir müdahale ile karşılaştı. Gözaltına alınan 30 göstericinin serbest bırakılması için Leipzig Emniyet Müdürlüğü önüne gelen solcu gruplara polis binaya giriş izni vermedi. Gece boyunca şehirde terör estiren göstericiler, Bornaische Strasse'de (Pfeffinger Strasse yakınında) bir tramvayı durdurdu ve sürüş engellenerek boyandı. Eylemciler barikatlar kurdu, çöp tenekelerini ve alışveriş arabasını ateşe verdi. Özellikle polis memurlarına yönelik hedefli saldırılar dayanılmaz boyutlara ulaştı ve bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Gözaltına alınan göstericiler hakkında özel mülke zarar vermek, devlet memurlarına direnmek, izinsiz gösteri yapmak gibi birçok suç unsurlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı. - LEİPZİG