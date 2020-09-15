"Lenfoma ile Kovid-19 bulguları benzerlik gösterebiliyor" uyarısı - Son Dakika

"Lenfoma ile Kovid-19 bulguları benzerlik gösterebiliyor" uyarısı

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, lenfoma hastalığının ateş, halsizlik gibi bazı bulgularının Kovid-19 enfeksiyonu bulgularıyla benzerlik gösterdiği, bu şikayetleri olanların doktora başvurması gerektiği bildirildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, lenfoma hastalığının ateş, halsizlik gibi bazı bulgularının Kovid-19 enfeksiyonu bulgularıyla benzerlik gösterdiği, bu şikayetleri olanların doktora başvurması gerektiği bildirildi.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyada bir milyondan fazla kişide görülen lenfoma hastalığıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla hastalığa ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Hastalığın bazı bulgularının Kovid-19 enfeksiyonu bulgularıyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Lenfatik sistemin kötü huylu bir hastalığı olan lenfoma hastalığının ateş, halsizlik gibi bazı bulguları Kovid-19 enfeksiyonu bulgularıyla benzerlik gösteriyor. Bu şikayetleri olanlar doktora başvurmalı." uyarısı yer aldı.

Lenfomanın, tüm dünyada bir milyondan fazla kişide görüldüğü kaydedilen açıklamada, her gün ortalama bin kişiye lenfoma tanısı konduğu aktarıldı.

Hodgkin ve hodgkin-dışı lenfoma olarak iki gruba ayrılan hastalığın 60'tan fazla alt tipinin bulunduğu ve her alt tipin klinik tedavisinin farklı şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, lenfomanın çocukluk çağında en sık 5-10 yaş aralığında görüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Hodgkin lenfoma erkeklerde daha çok görülürken, özellikle genç erişkinlik olarak tabir edilen 15-34 yaş aralığı ile 55 yaş ve üstünde daha sık ortaya çıkıyor. Hodgkin dışı lenfomalar ise yaş ilerledikçe daha sık görülen hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Lenfoma beyaz ırkta, Afrika-Amerikalılara ve Asyalılara göre daha fazla görülüyor."

"Lenfoma tedavi edilebilir bir kanser türüdür"

Açıklamada, klinik olarak lenf bezelerinde büyümeyle kendini gösteren lenfomada, büyüyen lenf bezeleri boyunda, koltuk altında veya kasıkta tespit edilebildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Lenfomanın diğer belirtileri arasında ateş (38 dereceyi aşan), kilo kaybı (son altı ayda yüzde 10'dan fazla) ve gece terlemesi (çamaşır veya çarşaf değiştirmeyi gerektirecek şiddette) bulunuyor. Lenfoma tanısı esas olarak hastalıklı dokunun çıkartılması ve patolojik olarak incelenmesi ile konuluyor. Hastalık, modern kemoterapi, radyoterapi teknikleri ve kök hücre nakli sayesinde tedavi edilebilir kanserler arasında yer alıyor."

Lenfomaya neyin sebep olduğunun bilinmediği belirtilen açıklamada, hastalığın ortaya çıkma olasılığını artıran bazı risk faktörlerinin olduğunun belirtildiği bildirildi.

Yaş, cinsiyet, ülke ve etnik kökenin yanı sıra zararlı kimyasallar ve radyasyon, immün yetersizlik, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonların bu faktörler arasında yer aldığı bilgisi verildi.

Yakın zamanda keşfedilen hedefe yönelik akıllı moleküllerin kullanımı sayesinde lenfomanın daha az yan etki profiliyle daha başarılı şekilde yönetilebilir bir hastalık haline geldiği belirtilen açıklamada, hastalığın bazı tiplerinde tam iyileşme sağlanmasının artık birincil tedavi hedefi olduğu vurgulandı.

"Hematolojik kanser geçiren hastalar enfeksiyonları daha ağır geçiriyor"

Açıklamada, lösemi, lenfoma, myelom gibi hematolojik kanserleri olup aktif tedavi alan veya tedavilerini kısa süre önce tamamlamış hastaların diğer bireylere göre enfeksiyonlarını daha ağır geçirebildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kemik iliği nakli yapılmış hastalar, erken dönemde, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullandıkları dönemde ve aktif graft versus host hastalığı (GVHH) (ilik savaşı) süresince enfeksiyonlara karşı daha hassas olabiliyor ve karşılaştıkları enfeksiyonları ağır geçirebiliyor. Pandemi sürecinde herhangi bir ilaç değişikliğinden önce mutlaka doktorla irtibata geçilmeli. Kemoterapi tedavisi gören hastaların tedavilerinin ertelenip ertelenemeyeceği hastayı takip eden doktor tarafından değerlendirilmeli. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı besinler tüketmek lenfomadan korunmada önemli."

Abdi İbrahim, Doktora, Lenfoma, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Lenfoma ile Kovid-19 bulguları benzerlik gösterebiliyor' uyarısı - Son Dakika

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