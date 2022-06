Lens Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Link: https://www.lensoptik.com.tr/

Gözlük kullanımından pek haz etmeyen kişilerin estetik kaygılarını ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca gözlük kullanımı sırasında çalışması zor olan kişiler içinde lensler büyük kolaylık sağlamaktadır. Lensler sayesinde gözlükleri bir kenara bırakabilirsiniz.

Göz yapısına uygun lensler göz doktoru tarafından testler sonucu bulunur. Eğer lens ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız doktora mutlaka görünmeniz gerekmektedir.

Lensleri gözümüzde direkt olarak kullanmaktayız. Direkt olarak gözümüzde kullandığımız için lensler doğrudan göz sağlığımızı etkilemektedir. Bu noktada hem kaliteli hem de gözümüze tam uygun lens seçimi yapmamız çok önemlidir.

Lens alırken dikkat etmemiz gereken ilk unsur, uzman kontrolünde tedavi olup gözünüze en uygun lensi almaktır. Günümüzde yapılan en büyük yanlış çevremizdeki kişilerin lensini takıp gözünüze uygun olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Bu hem kesin sonuç vermez hem de göz sağlığı açısından olumsuz etkisi vardır.

Lensin seçiminizi kullanım sıklığınızı göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin sürekli olarak bilgisayar başında çalışan birisiniz veya sürekli olarak araç kullanmanız gerekiyorsa yumuşak lensler tercih etmelisiniz. Bunun sebebi yumuşak lenslere gözler daha kolay alışır. Her gün lensinizi takıp çıkaracağınız için sürekli olarak alışma süreci geçireceksiniz. Ayrıca yumuşak lensler uzun sürekli kullanımlarda gözünüzü rahatsız etmez. Eğer sürekli ve uzun saatler kullanmayacaksanız sert lensler alabilirsiniz. Sert lensler, yumuşak lenslere göre daha net bir görüntü imkânı sunmaktadır.

Neden lens aldığınıza karar vermelisiniz. Son zamanlarda lens ile göz rengi değiştirmek gençler arasında çok moda olmuştur. Renkli lensleri, sadece göz renginizi değiştirmek için alıyorsanız herhangi bir numarada almanıza gerek yoktur.

Görüş netliğiniz konusunda ne kadar seçici olduğunuza iyi karar vermeniz gerekiyor. Eğer görüş netliğiniz açısından çok seçici davranıyorsanız sert lensler almanız daha iyi olacaktır. Sert lensler kullanım açısından yumuşak lenslere göre daha zordur. Ancak netlik açısından yumuşak lenslere göre çok daha net bir görüntü elde etmenizi sağlamaktadır.

Lens bakımına ne kadar önem vereceğinize karar vermelisiniz. Lensi aldığınız zaman bütün her şey bitmiyor. Lensini çıkardığınız zaman ona bakım yapmanız gerekiyor. Bu bakımı lens solüsyonu ile yapmalısınız. Eğer lenslerinize bakım yapmaya üşeniyorsanız veya buna vakit bulamayacağınızı düşünüyorsanız, günlük lens almanız gerekiyor. Günlük lensleri her günün sonunda bakım yapmadan atmanız yeterli olacaktır. Ancak aylık, üç aylık ve yıllık lenslerde her akşam bakım yapmanız gerekmektedir.

Lensleri almadan önce alacağınız kurumu iyi araştırmanız gerekmektedir. Günümüzde sokaklarda, marketlerde ve e-ticaret sitelerinde sıklıkla lens satıldığını görürüz. Ancak lenslerin gözünüzle direkt olarak temas ettiğinden bahsetmiştik. Bu lenslerin göz sağlığınızı tehdit etmemesi için oksijen geçirmesi gerekmektedir. Ancak sokaklarda satılan lensler kalitesizdir. Bu yüzden adını bildiğiniz ve güvenilir yerlerden lens alışverişi yapmanız gerekiyor.

Gözlerinizde kuruluk ya da alerji olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bunun sebebi eğer gözünüzde herhangi bir göz kuruluğu durumu söz konusu ise, buna göre oksijen geçirgenliği daha fazla olan lensler kullanılması uygun olacaktır. Bu tür rahatsızlıklar lens kullanımı sonrası ortaya çıkabiliyor. Bu durumda doktordan yardım alarak lenslerinizi değiştirmeniz gerekmektedir.

Bakım sıklığınıza göre günlük lensleri alabilirsiniz demiştik. Ancak bu konuda lens alırken bütçenizi de iyi hesaplamanız gerekiyor. Günlük kullan at olarak tabir edilen lensler diğer lenslere göre biraz daha pahalıdır. Bütçeniz kullan at lenslere uygun değilse diğer lens çeşitlerini alabilirsiniz.

Eğer gece çalışan biriyseniz ve geceleri aralarda uyuklamalar yapıyorsanız. Gece kullanımlı lensler tercih etmeniz gerekiyor. Uzmanlar lensle uyumanın zararlı olduğunu söylemektedir. Ancak gece çalışıyorsunuz ve bir anda uyuma durumu söz konusu oluyorsa, gece kullanımlı lensler daha uygun olacaktır.

