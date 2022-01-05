Leo Lunatic'in "Kızgın Panda"sı 48 saatliğine Trendyol'da - Son Dakika

Trendyol, The Guardian Gazetesi'nin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alan Leo Lunatic'in ikonik "Kızgın Panda"sını, GLOBART iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, GLOBART iş birliğiyle Türkiye'de sanat alanında bir ilke imza atarak "drop" yöntemiyle 48 saat boyunca çağdaş grafiti sanatçısı Leo Lunatic'in ikonik pandasını sanatseverle buluşturuyor. Sokak sanatının ikonik figürlerinden "Kızgın Panda" Trendyol ile evlere giriyor.

Leo Lunatic, "Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanı olan pandanın, doğanın yok oluşuna kızgınlığını resmediyorum" olarak tanımladığı "Kızgın Panda"sını sadece Trendyol'a özel olarak üretecek.

Sanatseverler, "Kızgın Panda"nın Leo Lunatic imzalı açık edisyonlarına sadece 8 Ocak saat 00.01'den 9 Ocak saat 23.59'a kadar Trendyol üzerinden ulaşabilecek. Leo Lunatic'in "Kızgın Pandası" 50x50 boyutlarında fine art baskı ile sertifikalı olarak sanatseverlere gönderilecek.

Leo Lunatic, en iyi 15 sokak sanatçısı arasında

1984 yapımı Beat Streets filmi ile grafiti sanatıyla tanışan Leo Lunatic'in yapıtları, bugün New York, Sao Paulo, Barcelona ve Miami Wynwood Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanında farklı şehirlerde sokakları süslüyor. Leo Lunatic, The Guardian Gazetesi'nin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alıyor.

Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için "ulaşılabilir" hale getiriyor. Trendyol Sanat'ta yer alan yapıtlara, Trendyol mobil uygulamasından ve "www.trendyol.com/sanat" adresinden ulaşılabiliyor.