Leopar Krallığı National Geographic WILD'da
57 dakika önce
Leopar Krallığı'na 10 yılı aşkın süredir hükmeden kraliçenin ardından başlayan taht mücadelesi, "Leopar Krallığı" ile 10 Şubat Pazar günü saat 20.00'de National Geographic WILD'da.
Djuma'nın Kraliçesi Karula, Güney Afrika'daki Sabi Sand Havzası'nda 10 yılı aşkın süredir hüküm sürüyordu. Hükümdarlığı süresince kuraklıkla mücadele etti, bölgesine yapılan saldırıların üstesinden geldi ve açlığı yendi. Bugün aramızda olmayan Karula, ardında altı yavrusunu ve beş torununu bıraktı. Şimdi tahta geçme sırası Karula'nın kızlarından Thandi, Shadow veya Xongile'den birinde… Peki bu taht mücadelesine dışarıdan biri dahil olursa ve krallığın yönetimini ele geçirirse ne olacak?
Yeni hükümdarını bekleyen"Leopar Krallığı", 10 Şubat Pazar günü saat 20.00'de National Geographic WILD'da.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:07 Kaynak: Bültenler
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