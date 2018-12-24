Lerzan Mutlu 'nun "Aşk Acısı"

İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin aşk acısını anlatan şarkılarını yeniden yorumlayan Lerzan Mutlu, "Aşk Acısı" adını taşıyan yeni albümünü müzikseverlerle paylaşmaktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi bölümü mezunu olan, 2001 yılında ilk çıkardığı albümün ardından bugüne kadar 4 albüm, 3 single yapan Lerzan Mutlu yeni albüm "Aşk Acısı" ile müzik sektörüne bomba gibi döndü. İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerinin yıllar önce okudukları ve Türk Müzik tarihine durdukça damar delen şarkılar olarak geçen eşsiz yapıtlarını "Aşk Acısı" adını verdiği albümünde bir araya getiren Lerzan Mutlu, şarkılara kattığı yorumla önümüzdeki günlerde kendinden çok söz ettirecek.

Konsept albümü Aşk Acısı hakkında "Bazı şarkılar vardır üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmez, tam tersine durdukça daha bir demlenir. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikir. Biriktikçe de etkisi keskinleşir. Hepimizin sancılı geçirdiği dönemler olmuştur. Fakat yaşadığımız aşklar ya da aşk sandıklarımız, hayal kırıklıklarımız, bekleyişlerimiz ve bazen vazgeçişlerimizi bize en iyi şekilde anlatan, kalbimize dokunan şarkılar vardır. Şarkılara tutunup devam ederiz hayata... Ben de ufak bir nostalji yaşamak adına, aşk acısı çeken herkesin mutlaka dinlemiş olduğu, belki bazen ağlamasına bile sebep olan bu repertuarı yaptım" diyen Lerzan Mutlu'nun bir sonraki albümü ise umut veren, güç veren şarkılardan oluşan mutlu aşk şarkıları albümü olacak.

Müzik direktörlüğünü Caner Tepecik'in üstlendiği 5 şarkıdan oluşan albümünü müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşayan Lerzan Mutlu, fotoğrafçı Lara Sayılgan 'ın objektifine verdiği pozlarla da beğeni toplayacak.