Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı

BURSA'da sahneye çıkan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vuran şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi.

BURSA'da sahneye çıkan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vuran şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi.



Türk müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel, dün gece sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Jolly Joker Bursa sahnesinde müzikseverlerle buluşan ünlü sanatçı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkıyla selamladı. Konserde izleyicilerini 90'lı yıllara götüren Yüksel; 'Zalim', 'Beni Bırakın' ve 'Med Cezir' gibi şarkılarıyla büyük alkış aldı. Mekanı dolduran yaklaşık 1200 kişi hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik ederken, nostaljik melodilerle geçmişe yolculuk yaptı.



Yaklaşık iki saat süren konserde sonunda Levent Yüksel, hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla izleyicileri coşturdu ve teşekkür ederek programını noktaladı.



- Bursa

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