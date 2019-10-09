Lewis Hamilton'ın garajının maliyeti!

Spor Arena Dış Haberler | 5 kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın kullandığı tek araç, Formula 1 aracı değil. İngiliz pilot aynı zamanda tam bir araba tutkunu.



Lewis Hamilton, garajını İngiliz basınına açarken 19 milyon dolar değerindeki 5 otomobili dikkat çekti.



İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Hamilton, şu sözleri kullandı;



"Bankalar, günümüzde insanlara yardımcı olmuyor. Birçok sporcu paralarını boşa saçıyor. Kadınlar daha zeki, onlar daha mantıklı harcıyor. Ben de paramı tutarlı harcayanlardanım. Şaraptan pek anladığımı söyleyemem. Ancak arabalardan çok iyi anlıyorum. Bu konuda oldukça iyiyim."