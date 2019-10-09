Son Dakika Haberleri: Lewis Hamilton'ın garajının maliyeti!
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Lewis Hamilton'ın garajının maliyeti!

15 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | 5 kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın kullandığı tek araç, Formula 1 aracı değil. İngiliz pilot aynı zamanda tam bir araba tutkunu.Lewis Hamilton, garajını İngiliz basınına açarken 19 milyon dolar değerindeki 5 otomobili dikkat çekti.

Lewis Hamilton'ın garajının maliyeti!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | 5 kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın kullandığı tek araç, Formula 1 aracı değil. İngiliz pilot aynı zamanda tam bir araba tutkunu.


Lewis Hamilton, garajını İngiliz basınına açarken 19 milyon dolar değerindeki 5 otomobili dikkat çekti.


İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Hamilton, şu sözleri kullandı;


"Bankalar, günümüzde insanlara yardımcı olmuyor. Birçok sporcu paralarını boşa saçıyor. Kadınlar daha zeki, onlar daha mantıklı harcıyor. Ben de paramı tutarlı harcayanlardanım. Şaraptan pek anladığımı söyleyemem. Ancak arabalardan çok iyi anlıyorum. Bu konuda oldukça iyiyim."

Lewis Hamilton, Pilot, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:11 
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